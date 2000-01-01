Мой Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Мой Никита Трифонов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Никита 60=1678 ИВ-1739 Никита 62=1678 ИВ-1740 Никита 63=1677 ИВ-1741 Никита 64=1677 ИВ-1742 Никита 64=1678 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Никита Трифанов 66=1678 ИВ-1745 Никита Трифанов... Показать все
Рождение ребёнка
1687
Сын: Иван Трифонов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Иван 50=1687 ИВ-1739 Иван 52=1687 ИВ-1740 Иван 53=1687 ИВ-1741 Иван 54=1687 ИВ-1742 Иван 55=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 56=1688 ИВ-1745 Иван Трифанов 57=1688 ИВ-1746 Иван Т... Показать все
Смерть
Неизвестно