Мой Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМой Трифон

Мой Трифон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Мой Никита Трифонов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Никита 60=1678 ИВ-1739 Никита 62=1678 ИВ-1740 Никита 63=1677 ИВ-1741 Никита 64=1677 ИВ-1742 Никита 64=1678 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Никита Трифанов 66=1678 ИВ-1745 Никита Трифанов... Показать все
Рождение ребёнка
1687

Сын: Иван Трифонов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Иван 50=1687 ИВ-1739 Иван 52=1687 ИВ-1740 Иван 53=1687 ИВ-1741 Иван 54=1687 ИВ-1742 Иван 55=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 56=1688 ИВ-1745 Иван Трифанов 57=1688 ИВ-1746 Иван Т... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close