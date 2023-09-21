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Девяткина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вишкарева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.12.1923

Дочь: Широкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.12.1924

Дочь: Есипова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич

Кожухова большая, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Девяткин Александр Иванович

Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Иван Дмитриевич

Смерть
1945
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