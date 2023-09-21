Девяткина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вишкарева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.12.1923
Дочь: Широкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.12.1924
Дочь: Есипова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич
Кожухова большая, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Девяткин Александр Иванович
Отец ребёнка: Девяткин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945