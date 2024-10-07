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Красных Стахий Алексеевич

Место рождения

Красикова

Дата рождения

1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: Красных Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красных Марья Данииловна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Красных Никон Стахиевич

Мать ребёнка: Красных Марья Данииловна

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Красных Алексей Стахиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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