Красных Стахий Алексеевич
Место рожденияКрасикова
Дата рождения1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Отец: Красных Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красных Марья Данииловна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Красных Марья Данииловна
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Красных Алексей Стахиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно