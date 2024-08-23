Татьяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пальгин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пальгин Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Андрей Еремеевич
Смерть
Неизвестно