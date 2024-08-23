Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Еремеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пальгин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пальгин Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пальгин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пальгин Агафон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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