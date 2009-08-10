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Борисов Игорь Юрьевич
Борисов Игорь Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1964
Пол
Мужской
Отец
Борисов Юрий Максимович
1938 г.р.
Мать
Борисова Тамара Алексеевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1964
Отец:
Борисов Юрий Максимович
Мать:
Борисова Тамара Алексеевна
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