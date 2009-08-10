Борисов Игорь Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Игорь Юрьевич

Борисов Игорь Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1964

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1964

Отец: Борисов Юрий Максимович

Мать: Борисова Тамара Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close