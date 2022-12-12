Шарафиева Нафиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шарафиева Назия Ярхамовна
Отец ребёнка: Шарафиев Ярхамитдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шарафиева Фавзия Ярхамовна
Отец ребёнка: Шарафиев Ярхамитдин Шарафутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно