Шарафиева Нафиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафиева Нафиса

Шарафиева Нафиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шарафиева Назия Ярхамовна

Отец ребёнка: Шарафиев Ярхамитдин Шарафутдинович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шарафиева Фавзия Ярхамовна

Отец ребёнка: Шарафиев Ярхамитдин Шарафутдинович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафиев Ярхамитдин Шарафутдинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close