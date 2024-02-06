Матюшкин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюшкин Сергей

Мать: Матюшкина Марина Валерьевна

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