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Людольф герцог баварии

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

805

Дата смерти

12.03.866

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
805

Отец: Бруно энгернский

Мать: Гизелла фон верла

Рождение ребёнка
840

Сын: Бруно

Мать ребёнка: Ода биллунг

Рождение ребёнка
845

Дочь: Лиутгарда саксонская

Мать ребёнка: Ода биллунг

Рождение ребёнка
851

Сын: Оттон 1 сиятельный

Мать ребёнка: Ода, дочь графа биллунга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Энда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танкмар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ода

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герберга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатумода

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.03.866
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