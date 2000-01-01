Людольф герцог баварии
Место рожденияНе указано
Дата рождения805
Дата смерти12.03.866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
805
Отец: Бруно энгернский
Мать: Гизелла фон верла
Рождение ребёнка
840
Сын: Бруно
Мать ребёнка: Ода биллунг
Рождение ребёнка
845
Дочь: Лиутгарда саксонская
Мать ребёнка: Ода биллунг
Рождение ребёнка
851
Сын: Оттон 1 сиятельный
Мать ребёнка: Ода, дочь графа биллунга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Энда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танкмар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герберга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатумода
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.03.866