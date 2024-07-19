Сазыкина Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1999
Дочь: Сазыкина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сазыкин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.03.2009
Сын: Сазыкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сазыкин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.03.2012
Отец ребёнка: Сазыкин Василий Сергеевич