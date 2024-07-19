Сазыкина Тамара Анатольевна 13.04.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазыкина Тамара Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1977

Отец: Шубин Анатолий Михайлович

Мать: Шубина (Лисий) Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазыкин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
24.12.1999

Дочь: Сазыкина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сазыкин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.03.2009

Сын: Сазыкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сазыкин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.03.2012

Сын: Сазыкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Сазыкин Василий Сергеевич

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