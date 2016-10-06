Воротынцев Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1964
Дата смерти06.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1964
Рождение ребёнка
30.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.2016