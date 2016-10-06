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Воротынцев Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1964

Дата смерти

06.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1964

Отец: Воротынцев Алексей Алексеевич

Мать: Воротынцева Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
30.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2016
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