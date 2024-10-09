Майборода Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1791
В браке Тимофея и Марии родились дети: -Гавриил 13.07.1797-27.12.1849, было 2 брака, информация на его страничке; -Евдокия 01.03.1806-11.11.1861, брак 22.05.1822 с Макаром Григорьевичем Мотрич; -Луки... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1797 ст.
Сын: Майборода Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Майборода Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
01.03.1806 ст.
Дочь: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна
Отец ребёнка: Майборода Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
17.12.1807 ст.
Дочь: Скрекотень (Майборода) Лукия Тимофеевна
Отец ребёнка: Майборода Тимофей Иосифович
Смерть
Около 1817