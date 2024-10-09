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Майборода Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1817

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1791

Муж: Майборода Тимофей Иосифович

В браке Тимофея и Марии родились дети: -Гавриил 13.07.1797-27.12.1849, было 2 брака, информация на его страничке; -Евдокия 01.03.1806-11.11.1861, брак 22.05.1822 с Макаром Григорьевичем Мотрич; -Луки... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1797 ст.

Сын: Майборода Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Майборода Тимофей Иосифович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
01.03.1806 ст.

Дочь: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

Отец ребёнка: Майборода Тимофей Иосифович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
17.12.1807 ст.

Дочь: Скрекотень (Майборода) Лукия Тимофеевна

Отец ребёнка: Майборода Тимофей Иосифович

Горошков, Київська область
Смерть
Около 1817

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