Перовская (Булгакова) Софья Константиновна 04.05.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перовская (Булгакова) Софья Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.05.1818

умерла 25.01.1902, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Перовский Борис Алексеевич10.01.1815 г.р.
Дети
Перовский Алексей Борисович19.10.1842 г.р.
Петрово-Соловово (Перовская) Мария Борисовна02.04.1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1841

Муж: Перовский Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
19.10.1842

Сын: Перовский Алексей Борисович

Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
02.04.1845

Дочь: Петрово-Соловово (Перовская) Мария Борисовна

Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Перовская Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
10.03.1856

Дочь: Перовская Вера Борисовна

Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
25.01.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место погребения: Tsarskoye Selo, Pushkin, gorod Sankt-Peterburg, gorod Sankt-Peterburg, Russia

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