Перовская (Булгакова) Софья Константиновна
женский, родилась 04.05.1818
умерла 25.01.1902, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Перовский Борис Алексеевич10.01.1815 г.р.
Дети
Перовский Алексей Борисович19.10.1842 г.р.
Петрово-Соловово (Перовская) Мария Борисовна02.04.1845 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1841
Рождение ребёнка
19.10.1842
Сын: Перовский Алексей Борисович
Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
02.04.1845
Дочь: Петрово-Соловово (Перовская) Мария Борисовна
Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Перовская Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
10.03.1856
Дочь: Перовская Вера Борисовна
Отец ребёнка: Перовский Борис Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.01.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург