Рудоменко Татьяна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти29.04.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G4X?i=206&cc=3511744
Рождение ребёнка
26.12.1871 ст.
Сын: Рудоменко Степан Петрович
Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NQ-M?i=415&cc=3511744
Рождение ребёнка
09.08.1878 ст.
Дочь: Рудоменко Наталия Петровна
Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович
Рождение ребёнка
22.12.1880 ст.
Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович
Рождение ребёнка
13.10.1882 ст.
Сын: Рудоменко Артемий Петрович
Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1900 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L98Y-6?i=397&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
01.05.1900 ст.
В МК дата захоронения 31 апреля | На кладбище д. Кровной