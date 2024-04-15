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Рудоменко Татьяна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.04.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G4X?i=206&cc=3511744
Рождение ребёнка
26.12.1871 ст.

Сын: Рудоменко Степан Петрович

Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NQ-M?i=415&cc=3511744
Рождение ребёнка
09.08.1878 ст.

Дочь: Рудоменко Наталия Петровна

Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.12.1880 ст.

Сын: Рудоменко Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.10.1882 ст.

Сын: Рудоменко Артемий Петрович

Отец ребёнка: Рудоменко Петр Калинникович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоменко Петр Калинникович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
29.04.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L98Y-6?i=397&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
01.05.1900 ст.
В МК дата захоронения 31 апреля | На кладбище д. Кровной
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