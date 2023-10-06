Климович Петр Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.12.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1898
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.11.1919
Жена: Ксения Иларионовна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1920
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно