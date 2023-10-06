(Штепура) Ксения Иларионовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.01.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.11.1919
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1920
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Климович Петр Андреевич
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно