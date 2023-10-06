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(Штепура) Ксения Иларионовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.01.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1896

Отец: Штепура Илларион Никитьевич

Мать: Штепура Христина Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.11.1919

Муж: Климович Петр Андреевич

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1920

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Климович Петр Андреевич

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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