Ихо (Пуранен) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1835
Рождение ребёнка
05.11.1836
Дочь: (Хотокайнен) Ева Паулевна
Отец ребёнка: Хотокайнен Пауль Петрович
Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.03.1845
Муж: Ихо Генрих Иосифович
Рождение ребёнка
10.12.1845
Сын: Ихо Адам Генрихович
Отец ребёнка: Ихо Генрих Иосифович
Рождение ребёнка
31.08.1854
Сын: Ихо Иван Генрихович
Отец ребёнка: Ихо Генрих Иосифович
Смерть
Неизвестно