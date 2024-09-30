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Ихо (Пуранен) София Ивановна

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.11.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.09.1835

Муж: Хотокайнен Пауль Петрович

Рождение ребёнка
05.11.1836

Дочь: (Хотокайнен) Ева Паулевна

Отец ребёнка: Хотокайнен Пауль Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.03.1845

Муж: Ихо Генрих Иосифович

Рождение ребёнка
10.12.1845

Сын: Ихо Адам Генрихович

Отец ребёнка: Ихо Генрих Иосифович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1854

Сын: Ихо Иван Генрихович

Отец ребёнка: Ихо Генрих Иосифович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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