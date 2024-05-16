Коновалов Михаил Николаевич 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Дубровина) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Коновалова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова (Дубровина) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Пронина (Коновалова) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова (Дубровина) Анна Ильинична

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