Коновалов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Коновалова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова (Дубровина) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Пронина (Коновалова) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова (Дубровина) Анна Ильинична