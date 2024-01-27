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Коробов Николай

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Коробов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Коробов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Коробов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Рождение ребёнка
1910

Сын: Коробов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Коробова Пелагея

Турция, Карская обл., Заружатский участок
Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
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