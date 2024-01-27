Коробов Николай
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Коробов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Коробов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Коробова Пелагея
Турция, Карская обл., Заружатский участок
Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный