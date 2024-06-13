Симакова Мелания Егоровна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Симаков Егор Петрович
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 9
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Баяндин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
22.07.1811
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.263 С.572 - МК - 1811 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Баяндина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.559 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
После 1834