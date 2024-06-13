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Симакова Мелания Егоровна

Место рождения

Галяшер, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Симаков Егор Петрович

Мать: не указана

Галяшер, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Пётр Гаврилович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 9
Рождение ребёнка
1799

Сын: Баяндин Елисей Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Баяндин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.07.1811

Сын: Баяндин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.263 С.572 - МК - 1811 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Баяндина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Гаврилович

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.559 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
После 1834
Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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