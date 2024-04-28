Фёкла Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Романов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Николай Романов
Рождение ребёнка
08.03.1865
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Романов
Смерть
Неизвестно