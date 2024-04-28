Фёкла Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Романов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Николаева

Отец ребёнка: Николай Романов

Рождение ребёнка
08.03.1865

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Романов

Смерть
Неизвестно

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