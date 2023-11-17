Стрепетова Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1964
Отец: Епихин Валентин
Мать: Лапина Таисия Иосифовна
Рождение ребёнка
06.05.1985
Сын: Стрепетов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Стрепетов Владимир Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрепетов Владимир Тихонович