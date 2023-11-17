Стрепетова Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрепетова Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1964

Отец: Епихин Валентин

Мать: Лапина Таисия Иосифовна

Рождение ребёнка
06.05.1985

Сын: Стрепетов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Стрепетов Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрепетов Владимир Тихонович

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