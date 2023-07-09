Полуянова (Воробьева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1955
Сын: Полуянов Виктор Иннокентьевич
Отец ребёнка: Полуянов Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1963
Сын: Полуянов Михаил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Полуянов Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Константин Иннокентьевич
Отец ребёнка: Полуянов Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Полуянов Иннокентий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно