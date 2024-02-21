Лёвкина (Евдокимова) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.2008
Сын: Лёвкин Артём Александрович
Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.06.2011
Сын: Лёвкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович