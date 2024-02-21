Лёвкина (Евдокимова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвкина (Евдокимова) Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёвкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
02.09.2008

Сын: Лёвкин Артём Александрович

Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.06.2011

Сын: Лёвкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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