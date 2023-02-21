Куваев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.12.1871

Жена: Куваева Мария Павловна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 36. Богородский 2-й гильдии купеческий сын Иван Иванов Куваев, первым браком – 25 лет. Мещанина Павла Иванова Солдаткина дочь девица Мария Павлова – 20 лет. По невесте: мещане Лука Прокофьев Гирусов... Показать все
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