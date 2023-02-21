Куваев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
08.12.1871
Жена: Куваева Мария Павловна
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 36. Богородский 2-й гильдии купеческий сын Иван Иванов Куваев, первым браком – 25 лет. Мещанина Павла Иванова Солдаткина дочь девица Мария Павлова – 20 лет. По невесте: мещане Лука Прокофьев Гирусов... Показать все