Рузина Татьяна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения02.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
02.01.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
02.01.1875 ст.
Бракосочетание
09.01.1894 ст.
Муж: Рузин Федор Иванович
Место жительства
После 09.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1895 ст.
Сын: Рузин Сергей Федоров
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.
Сын: Рузин Иван Федоров
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1897 ст.
Дочь: (Рузина) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.
Дочь: (Рузина) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.
Сын: Рузин Александр Федорович
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1907 ст.
Дочь: (Рузина) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.
Дочь: (Рузина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1915 ст.
Дочь: (Рузина) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно