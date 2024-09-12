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Рузина Татьяна Спиридоновна

Место рождения

Комлево, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Комлево, Рузский, Московская область
Крещение
02.01.1875 ст.
Бракосочетание
09.01.1894 ст.

Муж: Рузин Федор Иванович

Место жительства
После 09.01.1894 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1895 ст.

Сын: Рузин Сергей Федоров

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.

Сын: Рузин Иван Федоров

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1897 ст.

Дочь: (Рузина) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1899 ст.

Сын: Рузин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.

Дочь: (Рузина) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.

Сын: Рузин Александр Федорович

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.

Сын: Рузин Георгий Федоров

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1907 ст.

Дочь: (Рузина) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1910 ст.

Сын: Рузин Николай Федоров

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Дочь: (Рузина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1915 ст.

Дочь: (Рузина) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Рузин Федор Иванович

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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