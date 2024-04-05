Zając (Kutas) Katarzyna
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Kutas Jan
Мать: Kutas (Sobieska) Józefa
Trzcianka/Brańszczyk
Бракосочетание
14.05.1919
Муж: Zając Piotr
Trzcianka/Brańszczyk akt 25/1919
Рождение ребёнка
1920
Сын: Zając Czesław
Отец ребёнка: Zając Piotr
Laski/Poręba akt 15/1920
Смерть
Неизвестно