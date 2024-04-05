Zając (Kutas) Katarzyna Около 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zając (Kutas) Katarzyna

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1887 г.р.

Дети

1920 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Kutas Jan

Мать: Kutas (Sobieska) Józefa

Trzcianka/Brańszczyk
Бракосочетание
14.05.1919

Муж: Zając Piotr

Trzcianka/Brańszczyk akt 25/1919
Рождение ребёнка
1920

Сын: Zając Czesław

Отец ребёнка: Zając Piotr

Laski/Poręba akt 15/1920
Смерть
Неизвестно

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