Акилина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиМежду 1751 и 1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1719
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 61 год, муж - Иван Федорович, 59 лет 8 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления П... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 66 лет, муж - Иван, 64 года 8 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 ... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 67 лет, вдова 8 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документ... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753