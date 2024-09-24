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Акилина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Между 1751 и 1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1719

Муж: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 61 год, муж - Иван Федорович, 59 лет 8 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления П... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 66 лет, муж - Иван, 64 года 8 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 ... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 67 лет, вдова 8 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документ... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753

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