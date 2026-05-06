Пушканский Моисей Гиршевич
мужской, родился Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер Неизвестно
ОтецПушканский ГиршНеизвестно г.р.
Дети
Минкова (Пушканская) Ида Моисеевна1901 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушканский Гирш
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Минкова (Пушканская) Ида Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно