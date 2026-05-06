Пушканский Моисей Гиршевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пушканский Моисей Гиршевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер Неизвестно

Отец
Пушканский ГиршНеизвестно г.р.
Дети
Минкова (Пушканская) Ида Моисеевна1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушканский Гирш

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Минкова (Пушканская) Ида Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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