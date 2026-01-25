Минкова (Пушканская) Ида Моисеевна
женский, родилась 1901, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1987, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецПушканский Моисей ГиршевичНеизвестно г.р.
Супруги
Минков Моисей Абелевич (Абрамович)1901 г.р.
Дети
Идлис (Минкова) Рита Моисеевна29.04.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Пушканский Моисей Гиршевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1937
Дочь: Идлис (Минкова) Рита Моисеевна
Отец ребёнка: Минков Моисей Абелевич (Абрамович)
Смерть
1987