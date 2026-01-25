Минкова (Пушканская) Ида Моисеевна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минкова (Пушканская) Ида Моисеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1901, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1987, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Пушканский Моисей ГиршевичНеизвестно г.р.
Супруги
Минков Моисей Абелевич (Абрамович)1901 г.р.
Дети
Идлис (Минкова) Рита Моисеевна29.04.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Пушканский Моисей Гиршевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минков Моисей Абелевич (Абрамович)

Рождение ребёнка
29.04.1937

Дочь: Идлис (Минкова) Рита Моисеевна

Отец ребёнка: Минков Моисей Абелевич (Абрамович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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