Сериков Григорий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1912 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.08.1912 ст.
Дочь: Серикова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Серикова Александра Павловна
Смерть
Неизвестно