Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно