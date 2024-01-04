Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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