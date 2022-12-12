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Абашкин Александр Иосифович

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Место рождения

Омская область. Оконешниковский район, деревня Михайловка

Дата рождения

13.06.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Омская область. Оконешниковский район, деревня Михайловка
Рождение ребёнка
15.08.1981

Сын: Абашкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Абашкина Вера Владимировна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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