Абашкин Александр Иосифович
Место рожденияОмская область. Оконешниковский район, деревня Михайловка
Дата рождения13.06.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Омская область. Оконешниковский район, деревня Михайловка
Рождение ребёнка
15.08.1981
Сын: Абашкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Абашкина Вера Владимировна
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно