Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Григорьевна

Место рождения

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1852

Муж: Клюкин Никифор Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1853

Дочь: (Клюкина) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Клюкин Никифор Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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