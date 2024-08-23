Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.11.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1853
Дочь: (Клюкина) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Клюкин Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно