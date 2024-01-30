Марфа Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Пашнин Гавриил Андронович
Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пашнин Никифор Андронович
Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич
Смерть
Неизвестно