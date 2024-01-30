Марфа Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пашнин Андрей Андронович

Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пашнин Гавриил Андронович

Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пашнин Иван Андронович

Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пашнин Влас Андронович

Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Пашнин Никифор Андронович

Отец ребёнка: Пашнин Андрон Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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