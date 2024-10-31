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Тишин Сергей Федорович

Место рождения

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Между 1859 и 1861

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1861

Отец: Тишин Федор Васильевич

Мать: Тишина (Пахомова) Евдокия Захаровна

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
расчет из ИР 1916 - 1861 г. вычислено по прошению об опекунстве - 1859
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Тишин Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна

расчет из ИР 1916 г.
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Тишин Георгий (Егор) Сергеевич

Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна

вычислено по ИР 1916 и репатриантстве
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Неизвестно (Тишина) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна

расчет по ИР 1916
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Неизвестно (Тишина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна

расчет по ИР 1916
Смерть
После 1918

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