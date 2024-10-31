Тишин Сергей Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1859 и 1861
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1861
расчет из ИР 1916 - 1861 г. вычислено по прошению об опекунстве - 1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна
расчет из ИР 1916 г.
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Тишин Георгий (Егор) Сергеевич
Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна
вычислено по ИР 1916 и репатриантстве
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Неизвестно (Тишина) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна
расчет по ИР 1916
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Неизвестно (Тишина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Тишина (Неизвестно) Сикликития Даниловна
расчет по ИР 1916
Смерть
После 1918