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Баринов Станислав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова (Сидоренко) Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.12.1970

Дочь: Баринова (Митрухова) Татьяна Станиславовна

Мать ребёнка: Баринова (Сидоренко) Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.08.1972

Дочь: Кустова (Баринова) Наталья Станиславовна

Мать ребёнка: Баринова (Сидоренко) Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.09.1974

Сын: Баринов Алексей Станиславович

Мать ребёнка: Баринова (Сидоренко) Людмила Фёдоровна

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