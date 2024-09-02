Баринов Станислав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1970
Дочь: Баринова (Митрухова) Татьяна Станиславовна
Мать ребёнка: Баринова (Сидоренко) Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.08.1972
Дочь: Кустова (Баринова) Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: Баринова (Сидоренко) Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.09.1974
Сын: Баринов Алексей Станиславович
Мать ребёнка: Баринова (Сидоренко) Людмила Фёдоровна