1-й брак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Голованев Калистрат Михайлович

Отец ребёнка: Голованев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Голованев Феоктист Михайлович

Отец ребёнка: Голованев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Голованев Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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