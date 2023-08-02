1-й брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Голованев Калистрат Михайлович
Отец ребёнка: Голованев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Голованев Феоктист Михайлович
Отец ребёнка: Голованев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Голованев Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно