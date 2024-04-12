Потримай Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
27.09.1870
Дочь: Пелагея Порфирьевна
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1872
Сын: Потримай Фотий Порфирьевич
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1874
Сын: Потримай Евстафий Порфирьевич
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1876
Сын: Потримай Феоктист
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1878
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Порфирьева
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1880
Дочь: Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Агафия Порфирьевна
Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно