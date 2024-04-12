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Потримай Параскева Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1870

Дочь: Пелагея Порфирьевна

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1872

Сын: Потримай Фотий Порфирьевич

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
?.09.1874

Сын: Потримай Евстафий Порфирьевич

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1876

Сын: Потримай Феоктист

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1878

Сын: Потримай С ? Порфирьевич

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Порфирьева

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1880

Дочь: Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Агафия Порфирьевна

Отец ребёнка: Потримай Порфирий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Порфирий Иванович

Смерть
Неизвестно
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