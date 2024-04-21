Ключникова(Дудорова) (Дудорова) Прасковья Никифоровна
Место рожденияс. Старокленское Раненбургского уезда
Дата рождения04.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Дудоров Никифор Михеев
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Дочь: (Ключникова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Дочь: Осипова(Ключникова) (Ключникова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Дочь: (Ключникова) Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Сын: Ключников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Сын: Ключников Осип Дмитриевич
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Сын: Ключников Харлампий Дмитриев
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Сын: Ключников Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Сын: Ключников Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович
Сын: Ключников Близнец Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович