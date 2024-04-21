Ключникова(Дудорова) (Дудорова) Прасковья Никифоровна 04.10.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключникова(Дудорова) (Дудорова) Прасковья Никифоровна

Место рождения

с. Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

04.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1859

Отец: Дудоров Никифор Михеев

Мать: Дудорова Федосья Ивановна

с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
06.10.1876

Муж: Ключников Дмитрий Петрович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревни Змиевки временнообязанный крестьянин Иона Мартинов Семенов и отставной унтер офицер Василий Андреевич Сачков, по невесте: села Старокленского государственные крестьяне И... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1879

Сын: Ключников Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
26.05.1882

Дочь: (Ключникова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1883

Дочь: Осипова(Ключникова) (Ключникова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
17.08.1885

Дочь: (Ключникова) Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1888

Сын: Ключников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1889

Сын: Ключников Осип Дмитриевич

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1891

Сын: Ключников Харлампий Дмитриев

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1891

Сын: Ключников Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1893

Сын: Ключников Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1896

Дочь: Семенова(Ключникова) Ххх (Ключникова) Близнец Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1896

Сын: Ключников Близнец Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно

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