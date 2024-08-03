Вальков Дорофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: Вальков Иван Петрович
Мать: Валькова Марфа Фёдоровна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
23.01.1801
Рождение ребёнка
20.03.1806
Дочь: (Валькова) Евдокия Дорофеевна
Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
До 1809
Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Вальков Андрей Дорофеевич
Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
26.01.1819
Дочь: Валькова Мария Дорофеевна
Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1829
Сын: Вальков Лупентий (Лупп) Дорофеевич
Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна
Смерть
До 1849