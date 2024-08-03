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Вальков Дорофей Иванович

Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Вальков Иван Петрович

Мать: Валькова Марфа Фёдоровна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
23.01.1801

Жена: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1806

Дочь: (Валькова) Евдокия Дорофеевна

Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Вальков Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Вальков Пётр Дорофеевич

Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Вальков Андрей Дорофеевич

Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
26.01.1819

Дочь: Валькова Мария Дорофеевна

Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.08.1829

Сын: Вальков Лупентий (Лупп) Дорофеевич

Мать ребёнка: Валькова (Семакова) Екатерина Михайловна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1849

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