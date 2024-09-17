Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Александровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.06.1850

Дата смерти

27.10.1850

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1826 г.р.

Мать

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1850

Отец: Зуев Александр Петрович

Мать: Зуева (Силкина) Елизавета Глебовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 13
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
22.06.1850
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 13
Смерть
27.10.1850
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 20

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