Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения21.06.1850
Дата смерти27.10.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1850
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 13
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.06.1850
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 13
Смерть
27.10.1850
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 20