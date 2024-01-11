Кузнецова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Анна

Кузнецова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close