Кузнецова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно