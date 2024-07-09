Шутова (Рябец) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутова (Рябец) Мария Кирилловна

Шутова (Рябец) Мария Кирилловна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.12.1862

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шутов (Кирилл) Кирей Емельянович

Мать: Тарасенко (Шутова) Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Рябец Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Рябец (Черняк Шпакова) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович

Бракосочетание
1859

Муж: Рябец (Рябцев) Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1860

Сын: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович

Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1862

Сын: Рябец Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович

Смерть
04.12.1862

Мы используем куки для улучшения работы сайта.