Шутова (Рябец) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти04.12.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Рябец (Черняк Шпакова) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
14.05.1860
Сын: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович
Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1862
Отец ребёнка: Рябец (Рябцев) Иван Иванович
Смерть
04.12.1862