Рябец (Рябцев) Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти20.04.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Рябец (Черняк Шпакова) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
14.05.1860
Сын: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович
Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
22.10.1862
Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна
Восприемник
01.02.1863
Крестник - Трифон 01.02.1863 г.р. Отец - Одинцов Харитон Васильевич Мать - Феодосия Прокопьевна
Поручитель
13.10.1863
По невесте. Жених - Луковка Федор Филиппович, 23 года, 1м браком Невеста - Жабина Февронья Ионовна, 20 лет, девица
Поручитель
04.10.1864
По жениху. Жених - Шевченко Захарий Григорьевич, 35 лет, 2м браком Невеста - Ардюнова Васса Ионична, 25 лет, 3м браком, вдова
Восприемник
24.09.1874
Крещенный - Сергий 22.09.1874 г.р. Отец - Жабин Иона Анлреевич Мать - Мокрина Герасимовна
Поручитель
30.01.1878
По жениху. Жених - Исаченко Игнатий Афанасьевич, 22 года, 1м браком Невеста - Подобед Наталья Феоктистовна, 21 год, девица
Смерть
20.04.1883
от натуральной