Рябец (Рябцев) Иван Иванович 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябец (Рябцев) Иван Иванович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1829

Дата смерти

20.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Рябец Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Рябец (Черняк Шпакова) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна

Бракосочетание
1859

Жена: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
14.05.1860

Сын: Рябец Пахомий (Парфентий) Иванович

Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
22.10.1862

Сын: Рябец Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Шутова (Рябец) Мария Кирилловна

Восприемник
01.02.1863
Крестник - Трифон 01.02.1863 г.р. Отец - Одинцов Харитон Васильевич Мать - Феодосия Прокопьевна
Поручитель
13.10.1863
По невесте. Жених - Луковка Федор Филиппович, 23 года, 1м браком Невеста - Жабина Февронья Ионовна, 20 лет, девица
Поручитель
04.10.1864
По жениху. Жених - Шевченко Захарий Григорьевич, 35 лет, 2м браком Невеста - Ардюнова Васса Ионична, 25 лет, 3м браком, вдова
Восприемник
24.09.1874
Крещенный - Сергий 22.09.1874 г.р. Отец - Жабин Иона Анлреевич Мать - Мокрина Герасимовна
Поручитель
30.01.1878
По жениху. Жених - Исаченко Игнатий Афанасьевич, 22 года, 1м браком Невеста - Подобед Наталья Феоктистовна, 21 год, девица
Смерть
20.04.1883
от натуральной

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