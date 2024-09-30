Виролайнен (Ханнолайнен) Вальборга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1890
Сын: Виролайнен Адам Александрович
Отец ребёнка: Виролайнен Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1896
Дочь: (Виролайнен) Мария Александровна
Отец ребёнка: Виролайнен Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1899
Сын: Виролайнен Иван Александрович
Отец ребёнка: Виролайнен Александр Иванович
Смерть
Неизвестно