Виролайнен (Ханнолайнен) Вальборга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен (Ханнолайнен) Вальборга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виролайнен Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1890

Сын: Виролайнен Адам Александрович

Отец ребёнка: Виролайнен Александр Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1896

Дочь: (Виролайнен) Мария Александровна

Отец ребёнка: Виролайнен Александр Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.11.1899

Сын: Виролайнен Иван Александрович

Отец ребёнка: Виролайнен Александр Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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