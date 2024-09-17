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(Кашина) Евгения Васильевна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1859 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1886

Отец: Кашин Василий Иванович

Мать: Кашина Ирина Афанасьевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 43
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
29.12.1886
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 43
Смерть
Неизвестно

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