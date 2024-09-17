(Кашина) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1886
Отец: Кашин Василий Иванович
Мать: Кашина Ирина Афанасьевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 43
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.12.1886
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 43
Смерть
Неизвестно