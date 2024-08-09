Акулина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Федорова

Место рождения

Заозерье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тихонова) Нина Иванова

Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
1908

Муж: Тихонов Иван Ионов

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Тихонова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Тихонова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Тихонова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Тихонова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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