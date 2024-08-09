Акулина Федорова
Место рожденияЗаозерье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тихонова) Нина Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов
д.Дмитрово
Бракосочетание
1908
Муж: Тихонов Иван Ионов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Тихонова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Тихонова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Тихонова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Тихонова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Ионов
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно