Настасья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1786 ст.
Дата смертиМежду 1786 и 1792
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1786 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
27.10.1786 ст.
Отец: Матфей / Матвей Мартьянович
Мать: Дарья Васильевна
дата крещения - 29.10.1786 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянина Мартьяна Федоровича дочь девка Анна Источник: Архив Госу... Показать все