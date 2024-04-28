Настасья Матвеевна 27.10.1786 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Матвеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.10.1786 ст.

Дата смерти

Между 1786 и 1792

Пол

Женский

Отец

Между 1762 и 1763 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Смерть
Между 1786 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
27.10.1786 ст.

Отец: Матфей / Матвей Мартьянович

Мать: Дарья Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.10.1786 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянина Мартьяна Федоровича дочь девка Анна Источник: Архив Госу... Показать все

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