Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Григорьевна

Место рождения

Глухово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рожд.по браку 1897-22 отец Григорий Николаев с.Глухово
Бракосочетание
07.02.1897 ст.

Муж: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1897 ст.

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. с.Глухово Владимир Григорьев и д.БП кр-ка Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Алексей Якимов и умершего Якова Никифорова жена Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
05.02.1905 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Алексей Якимов Баранов и умершего Якова Никифорова жена Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
22.06.1907 ст.

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Алексей Якимов и кр-кая вдова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.

Сын: Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Алексей Якимов и кр-кая жена Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
09.09.1913 ст.

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. с.Глухово Егора Николаева сын Дмитрий и д.БП Тимофея Васильева Орешникова дочь девица Анна
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. с.Глухово Дмитрий Егоров и д.БП Тимофея Васильева дочь Анна
Смерть
Неизвестно

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