Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
рожд.по браку 1897-22 отец Григорий Николаев с.Глухово
Бракосочетание
07.02.1897 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1897 ст.
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич
восприемн. с.Глухово Владимир Григорьев и д.БП кр-ка Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич
восприемн. Алексей Якимов и умершего Якова Никифорова жена Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
05.02.1905 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич
восприемн. Алексей Якимов Баранов и умершего Якова Никифорова жена Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
22.06.1907 ст.
Дочь: Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич
восприемн. Алексей Якимов и кр-кая вдова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.
Сын: Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич
восприемн. Алексей Якимов и кр-кая жена Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
09.09.1913 ст.
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич
восприемн. с.Глухово Егора Николаева сын Дмитрий и д.БП Тимофея Васильева Орешникова дочь девица Анна
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Орешников Тимофей Васильевич
восприемн. с.Глухово Дмитрий Егоров и д.БП Тимофея Васильева дочь Анна
Смерть
Неизвестно