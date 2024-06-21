Коряева Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Коряев Игнат Ксенофонтович
Отец ребёнка: Коряев Ксенофонт Родионович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Коряев Василий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Коряев Ксенофонт Родионович
Смерть
Неизвестно