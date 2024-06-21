Коряева Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряева Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коряев Ксенофонт Родионович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Коряев Игнат Ксенофонтович

Отец ребёнка: Коряев Ксенофонт Родионович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Коряев Василий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Коряев Ксенофонт Родионович

Смерть
Неизвестно

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